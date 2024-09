Domenica il ricordo dei bombardamenti del 1943 Una commemorazione per le migliaia di vittime

Dopo ben 81 anni dai bombardamenti angloamericani che causarono la distruzione della città con migliaia di morti e feriti, la città di Benevento celebra il 29 settembre la “Giornata del Ricordo”, con una commemorazione istituzionalizzata con delibera comunale, che sarà celebrata ogni anno il 29 settembre nella Cattedrale di Benevento, in ricordo delle migliaia di vittime civili morte sotto i bombardamenti anglo americani del 1943. Così che ogni 29 settembre, “Giornata del Ricordo” il Municipio di Benevento in onore delle vittime metta a mezz’asta la bandiera durante la giornata. Un evento commemorativo fortemente voluto dai Promotori cui hanno aderito in modo anonimo tantissimi cittadini di Benevento e, come detto, patrocinata dal Comune di Benevento che ha accolto l’iniziativa. Domenica prossima, per l’intera giornata sono stati previsti una serie di significativi momenti con l’intento di commemorare il ricordo delle migliaia di vittime innocenti perite sotto le tonnellate di bombe sganciate su Benevento dal 20 agosto al 6 ottobre del 1943. Una giornata di Pace, un monito per far cessare le guerre in atto nel mondo che provocano solo distruzione, dolore e morte. Il programma di domenica avrà inizio alle ore 11,00 quando saranno accolte le Autorità, religiose, militari e i cittadini accanto alla struttura posta al Corso Garibaldi nei pressi della Prefettura di Benevento ove saranno esposte le foto più significative dei bombardamenti del ’43. Saranno anche trasmessi degli audio originali registrati nei terribili momenti dei bombardamenti. Seguiranno due monologhi recitati dagli attori Michelangelo Fetto e Tonino Intorcia della Solot,

sulle stragi degli innocenti. Molto significative saranno le testimonianze dello storico Erminio Fonzo che si collegherà in diretta audio con l’Inghilterra con Simon Pocock autore del 4º volume dedicato ai bombardamenti su Benevento dal titolo “Campania 43”. Alle ore 17,00 è prevista la partecipazione dell’Arcivescovo metropolita Mons. Felice Accrocca e del sindaco di Benevento On. Clemente Mastella, che porteranno il loro saluto.

Seguirà la consegna di una targa in memoria dell’eroe Pellegrino Pedicini - operatore sanitario - dell’Ospedale S. Diodato di Benevento per aver salvato da solo 100 ammalati ricoverati, al costo della propria vita; sarà poi consegnata una targa in onore della giovane Tonina Ferrelli, colpita da una cannonata trovando la morte davanti a suo padre sgomento, eroina e martire. E’ prevista la partecipazione delle rappresentanze studentesche delle scuole di Benevento e dei gruppi di Boy Scout cattolici e laici.