Compie 104 anni nonno Alberto, l'amico di San Pio Ancora oggi intrattiene i pellegrini, raccontando aneddoti sulla vita del Santo

Pietrelcina, ottobre 2024. Alberto Orlando ha compiuto il 30 settembre scorso la bella età di 104 anni. Pietrelcina è in festa. Nonno Alberto, oltre ad essere il compaesano del Santo più anziano ancora in vita, è anche la persona più anziana vivente ad aver conosciuto e frequentato il Santo in vita. Intervistato anche da Ottochannel in occasione dell'arrivo delle spoglie del Santo.

Giuseppe Saldutto, vice presidente dell'Associazione Pro Padre Pio l'Uomo della Sofferenza (che visse a Pietrelcina per 3 anni, negli anni '80 del secolo scorso) si associa a tutta la famiglia di Alberto Orlando al paese di Pietrelcina, augurando al suo amico di sempre di poter testimoniare padre Pio ancora per una decina di anni...Orlando è famoso perché per oltre mezzo secolo, e anche oggi, ha accompagnato a Piana Romana, a pochi km da Pietrelcina, il borgo dove vivevano le famiglia degli Scocca, Orlando e Forgione (la famiglia di padre Pio) erano anche imparentati tutti tra di loro, era come una grande famiglia, oggi a Piana Romana rimane solo la famiglia Orlando, che vive proprio a pochi metri dall'olmo sotto cui padre Pio da bambino ricevette le stimmate invisibili, tornando casa dalla madre che vedendolo sventolare le mani brucianti, gli disse: "che fai suoni la chitarra?" Orlando vive proprio dove padre Pio disse: "Tutto è cominciato là" riferendosi a Piana Romana dove giocava con i sassolini e le lucertole a fare processioni...Mercurio Scocca era l'amico di infanzia di padre Pio. Alberto Orlando, classe 29 settembre 1920, lo troverete sempre a pochi metri dall'olmo, fino a poco tempo fa era deputato ad aprire e chiudere i cancelli di protezione della casa di campagna dei genitori del nostro Santo. Oggi intrattiene i pellegrini, raccontando tutti gli aneddoti sulla vita del suo caro amico padre Pio da Pietrelcina.