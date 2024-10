Concorso per cinque persone all'Asia, plauso Uil Fpl e Trasporti Sabatino Cimino: Per un servizio d’eccellenza è fondamentale che vi siano professionisti adeguati

“Esprimo il mio più vivo compiacimento per le cinque procedure concorsuali indette da Asia Benevento S.p.A., azienda partecipata al 100% dal Comune di Benevento. Questa rappresenta una grandissima opportunità di lavoro per il territorio beneventano”. Il messaggio arriva da Sabatino Cimino, uno degli esponenti di spicco della Uil Fpl per il Comune di Benevento al quale si aggiunge il plauso Cosimo Pagliuca della Uil Trasporti.

“Al fine di garantire alla cittadinanza un servizio d’eccellenza è fondamentale che vi siano professionisti adeguati in seno alla società che cura il servizio di igiene ambientale, soprattutto dopo la stipula di un contratto dalla durata di ben otto anni. In particolare, l’avvicendamento di un nuovo responsabile dell’area tecnica con inquadramento nel livello Quadro, in considerazione delle attività di natura complessa da gestire e delle importanti decisioni da assumere, avrà una sicura rilevanza per l’intera collettività”. Conclude Cimino “Auspico, dunque, una gremita partecipazione alle procedure selettive e auguro buona fortuna a tutti i futuri concorrenti”.