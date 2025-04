Sannio stregonico: esperienze e programmi a confronto Il convegno sabato 12 aprile promosso dalla Fondazione Terre Magiche Sannite

Il progetto del Parco delle Streghe, proposto dalla Fondazione Terre Magiche Sannite nel convegno del 22 febbraio scorso, è stato fatto proprio dal Sindaco Mastella che, con grande decisione e lungimiranza, sta coinvolgendo artisti di chiara fama come lo scenografo e costumista Dante Ferretti.

La Fondazione Terre Magiche Sannite, dopo il primo convegno che ha visto la partecipazione di noti studiosi che si sono confrontati sui temi della stregoneria storica, propone per sabato 12 aprile 2025 (ore 9,30 aula Magna Università Giustino Fortunato - Benevento) un secondo convegno per una ricognizione delle imprese e delle attività svolte a Benevento e nel Sannio ispirate al mondo stregonico.

Con la scelta del Parco, con la costituzione di un primo nucleo di rete tra le città o Istituzioni Culturali Italiane, con l’istallazione dell’opera artistica di Mimmo Paladino nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, Benevento inizia un percorso realizzativo di una città che è considerata una delle capitali mondiali del mondo stregonico.

Questa scelta del Comune di Benevento impone alle associazioni, agli impresari culturali, alla cittadinanza attiva di maneggiare con cura, senza improvvisazioni, il tema streghe che è e resta un patrimonio della comunità.

Il Parco delle Streghe è un progetto completamente nuovo, che non ha modelli di riferimento; pertanto, per costruirlo, è necessario indagare nella nostra realtà passata ed ispirarsi ad essa per definire un racconto e un messaggio di rispetto, di inclusione, di diritti, di libertà che, attraverso l’intrattenimento, la creazione artistica, la ricerca antropologica, la promozione della cultura, da Benevento possa arrivare a tutti gli uomini e a tutte le donne di oggi.