L'ex giallorosso Bruno ci riprova a Latina Chiamato dopo l'esonero di Boscaglia

Chiudere bene la stagione per riaprire una storia mai terminata. Alessandro Bruno stamattina è a Latina per firmare, dopo l'esonero di Boscaglia, il contratto da nuovo allenatore della squadra pontina. Lui che i tifosi chiamavano “il colonnello” quando faceva sognare la serie A nella squadra di Breda, è pronto a prendere le redini di una squadra in preda ad una crisi di nervi, in un ambiente avvelenato (aggressione ad un giocatore) e in una situazione di classifica che è da attenzionare con molta serietà. “Abbiamo tre partite difficili per chiudere il campionato, non sarà un'impresa da poco”, dice il tecnico beneventano che deve subito intervenire sulla mente dei nerazzurri. Sabato si inizia al Curcio di Picerno, una settimana dopo al Francioni arriva il Potenza, si chiude sul campo del Cerignola.