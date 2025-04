Vivaio, l'U17 del Benevento aggancia il primato. Sei reti dell'U15 al Gubbio La squadra di Floro Flores completa la rimonta a poche giornate dalla fine della stagione regolare

Successi piuttosto larghi quelli ottenuti ieri dalle formazioni under 17 e 15 del Benevento contro i pari età del Gubbio. La squadra di Floro Flores si è imposta con il risultato di 4-1, grazie alle reti messe a segno da Grilli (doppietta), Soprano e Giugliano. Per i giallorossi si è trattata di una vittoria di grande importanza che gli ha permesso di agganciare la Ternana al comando della classifica, considerato che le fere hanno pareggiato in casa dell'Ascoli. Bene anche l'under 15 di Festa che ha liquidato gli umbri per 6-1 con marcature firmate da Calabria, Esposito, Ferretti (doppietta), Cimmino e Biancolino. Nella prossima giornata, le due formazioni affronteranno il Latina in trasferta.

Under 17, la classifica:

Ternana 56

Benevento 56

Latina 48

Perugia 46

Ascoli 37

Arezzo 36

Pescara 35

Gubbio 34

Casertana 27

Cerignola 24

Foggia 24

Pineto 11

Campobasso 11

Pianese 10

Under 15, la classifica:

Perugia 63

Pescara 58

Ascoli 58

Benevento 55

Ternana 37

Arezzo 35

Casertana 34

Cerignola 31

Gubbio 30

Campobasso 25

Pineto 24

Foggia 11

Latina 11

Pianese 0