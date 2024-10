Ambulanti: ok spostamento da piazza Risorgimento a via Salvemini Intesa raggiunta dopo un incontro tra gli esercenti e il Comune di Benevento

Il sindaco Mastella, collegato in videoconferenza e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone hanno incontrato oggi le sigle rappresentative del commercio ambulante presso gli uffici di via del Pomerio.

"E' stato - spiegano il Sindaco e l'Assessore - un confronto estremamente proficuo e costruttivo al termine del quale si è concordata una soluzione operativa e soddisfacente per il trasloco del mercato di piazza Risorgimento. Esso sarà trasferito, contestualmente all'avvio dei lavori, presso l'area adiacente al McDonald's in via Salvemini e si terrà sempre bisettimanalmente nei tradizionali giorni di mercoledì e venerdì. E' una opzione che ha soddisfatto i rappresentanti degli ambulanti e che coniugherà le loro legittime esigenze con quelle legate alla mobilità e alla sosta in un momento di importante riqualificazione urbana nel centro. Sui mercati stiamo svolgendo un importante lavoro, tanto che siamo una delle 7 città campane, su oltre 550, a poter mettere a bando, previo avviso regionale, tutti gli stalli liberi per aver applicato, entro il 30 giugno 2024, i parametri previsti dal Milleprororoghe 2023 circa il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche. Il riassetto delle aree mercatali prosegue dunque con esiti positivi e pienamente soddisfacenti".