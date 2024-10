Domani XXV Congresso provinciale delle Acli di Benevento La presidente provinciale Pagliarulo: "Serve aprirci ulteriormente alla solidarietà"

Si terrà domani, sabato 12 ottobre, presso il Centro Pastorale Parrocchiale "Casa di Padre Pio" di Pietrelcina, il 25° Congresso provinciale delle Acli di Benevento. I lavori avranno inizio alle 9.00 con la registrazione dei delegati, seguita da un momento di preghiera per la pace e la riflessione cristiana. Sarà presente per l'occasione Simone Romagnoli, componente della Presidenza nazionale e coordinatore nazionale Acli Giovani, che presiederà l’elezione della Presidenza del Congresso, la quale avrà il compito di guidare i lavori congressuali.

A portare i saluti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e i padroni di casa, il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone e il consigliere Domenico Rossi. Saranno presenti il presidente regionale Filiberto Parente e i presidenti delle sedi provinciali della Campania. Prevista anche la partecipazione del magnifico Rettore dell'Università Giustino Fortunato, prof. Giuseppe Acocella, di don Giancarlo D'Ambrosio, accompagnatore spirituale delle Acli, e del vicario generale dell'arcidiocesi di Benevento, mons. Francesco Iampietro.

Uno dei momenti centrali del Congresso sarà la relazione della presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo, dal titolo: “Il coraggio per la Pace: finché c’è il Lavoro, c’è speranza per i Giovani del Sud”. Tale relazione illustrerà le sfide affrontate dalle Acli locali negli ultimi anni, sottolineando il legame inscindibile tra lavoro, pace e speranza, temi particolarmente sentiti nel contesto sociale ed economico del Mezzogiorno.

A seguire, gli interventi degli ospiti e delle istituzioni presenti permetteranno di arricchire il dibattito. Successivamente, i delegati saranno chiamati a votare per l’elezione dei componenti del Comitato Provinciale, nonché dei rappresentanti al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale. "Ai consiglieri provinciali, che ringrazio per la fiducia, rinnovo la disponibilità a proseguire lungo il solco tracciato negli ultimi due anni di presidenza, aprendoci ulteriormente al mondo dell'assistenza sociosanitaria e alla solidarietà, ribadendo il nostro desiderio di pace" afferma la presidente Pagliarulo alla vigilia del congresso.