Unisannio: il ponte tra talento e lavoro, ecco il Career Day 2024 Con 60 aziende e 500 opportunità professionali per studenti e laureati

Oggi, presso il Chiostro di Palazzo San Domenico, si è svolto il Career Day 2024 dell'Università del Sannio, confermando il suo ruolo centrale nell’incontro tra studenti, neolaureati e aziende del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di 60 aziende e l’offerta di 500 posizioni lavorative, fornendo ai giovani dell’Ateneo una preziosa opportunità per iniziare il proprio percorso professionale.

Gerardo Canfora, rettore dell’Università del Sannio, ha commentato l’importanza dell’iniziativa: “Il Career Day è uno degli appuntamenti più significativi per il nostro ateneo. Siamo fieri di poter offrire ai nostri studenti un collegamento diretto con il mondo del lavoro, creando un vero e proprio ponte tra formazione e occupazione. Desidero ringraziare tutte le aziende che hanno partecipato e che continuano a credere nel valore dei nostri giovani. La loro presenza è fondamentale per costruire insieme un futuro di crescita e sviluppo”.

Il professore Ennio Cavuoto, delegato all’Orientamento, ha spiegato: “L'Università del Sannio non si limita al Career Day, ma offre un Career Service attivo tutto l'anno, progettato per agevolare l'inserimento professionale degli studenti e dei laureati. Oltre ai tirocini formativi, mettiamo a disposizione canali dedicati attraverso i quali manteniamo un contatto costante con le aziende. Questo ci permette di informare tempestivamente i nostri studenti sulle nuove opportunità lavorative disponibili, garantendo un dialogo continuo tra università e imprese. In questo modo, i nostri laureati sono supportati nel compiere scelte consapevoli e nel muoversi con maggiore sicurezza nel mercato del lavoro”.

Le attività del Career Day 2024 hanno incluso colloqui individuali e momenti di confronto sulle tendenze del mercato del lavoro, fornendo ai partecipanti preziosi strumenti per orientare le proprie scelte professionali.