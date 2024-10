Mense scuole, ecco i fondi nel Sannio: l'elenco Risorse per 14 comuni sanniti. La Lega: grazie al ministro Valditara

“Grazie al ministro della Lega Giuseppe Valditara la città di Benevento e altri tredici comuni sanniti potranno beneficiare di importanti risorse per costruire, ampliare o riconvertire strutture da destinare alla realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno”. Così in una nota la segreteria provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento. “Nel Sannio sono stati finanziati 17 interventi, dei quali quattro nella città di Benevento (per un totale di 1.610.160) e gli altri a Foglianise (1.320.000), Baselice (299.517 con riserva), Ceppaloni (480.000), San Leucio del Sannio (925.468), San Nicola Manfredi (625.000), Calvi (695.000), San Martino Sannita (765.600), San Giorgio del Sannio (562.500), Moiano (822.240 con riserva), San Giorgio la Molara (772.219), Morcone (400.000), Cerreto Sannita (214.741) e Dugenta (510.932) per un totale di oltre dieci milioni di euro. È sicuramente un risultato molto importante”, aggiungono dalla segreteria della Lega che concludono: “Con questo ulteriore provvedimento la Lega e il ministro Valditara evidenziano un’attenzione particolare alle esigenze di studenti e famiglie in particolare del Mezzogiorno; è un nuovo approccio che evidenzia un cambio di passo rispetto alle politiche di mal governo di una certa sinistra”.