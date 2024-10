Malattie del seno: prevenzione gratuita il 25 ottobre al Gammacord-Sanniotac Roberta De Vizia: "Controlli a cadenza prefissata importantissimi per le donne"

Torna la prevenzione gratuita delle malattie al seno presso il Centro poliidiagnostico Gammacord-Sanniotac di Benevento.

Prenotazioni aperte il 23 e il 24 ottobre, chiamando al 3275651105, dalle 11 alle 13.30.

Il 25 ottobre sarà la giornata dedicata, per le prenotate, al controllo clinico strumentale gratuito.

Abbiamo chiesto alla responsabile della Senologia del Gammacord-Sanniotac, la dottoressa Roberta De Vizia, di esporci i punti cardine: “La sempre maggiore consapevolezza della necessità di un controllo che sia preventivo, a cadenza prefissata, aiuta moltissimo. Ciò rende possibile individuare tumori maligni mammari in fase iniziale. Il trattamento chirurgico diviene meno invasivo e la terapia prescelta ha tassi di efficacia maggiori. Grande rilevanza va data poi alla disponibilità di nuovi farmaci immunoterapici, di nuovi anticorpi farmaco-coniugati. Avere a disposizione un più nutrito armamentario terapeutico porta a maggiori tassi di guarigione della malattia in fase precoce e a un migliore mantenimento della qualità di vita nelle fasi più avanzate di malattia. E’ per questo che invito tutte le donne a sottoporsi a visite ed esami strumentali periodici. Si rimanda, a volte, anche per allontanare le paure. Così facendo si rischia di perdere quel che è il nostro più grande alleato: la diagnosi precoce. Questo vuole essere un piccolo passo e un segnale per ricordare alle donne di fare prevenzione tutto l’anno.