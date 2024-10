Al Fatebenefratelli focus su nefropatie e danno cardiovascolare Evento di formazione aziendale “UOC di Medicina di Laboratorio”

Venerdì pomeriggio si è svolto presso l’Auditorium dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento l’importante incontro di formazione del personale sanitario interno della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli sul tema delle “Nefropatie e loro comorbidità”.

Dopo i saluti del direttore amministrativo dott. Giovanni Carozza, in nome e per conto del Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, è toccato introdurre i lavori al Direttore della UOC di Medicina di Laboratorio del FBF dott. Nicola Rosario Forte che ha illustrato una panoramica dettagliata del rene quale organo emuntorio, tuttavia al centro di numerose comorbidità se ammalato. Attraverso la moderazione del dott.Alfredo Salzano, responsabile ufficio stampa del medesimo nosocomio, puntuale nel rispetto dei tempi e nel coinvolgimento della faculty in discussione, i dottori Remo Luciani Nefrologo della UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianti presso il San Camillo-Forlanini-Spallanzani di Roma e Giovanni Pigna Patologo Clinico in servizio alla UOC diretta dal dottor Forte hanno illustrato quei principi di “traslazionalità” laboratorio – clinica necessari affinchè il paziente possa ricevere la più adeguata diagnosi e la più efficace terapia in merito al tema dibattuto.

Si è tenuta alta la guardia sugli aspetti più innovativi di quella medicina di precisione che la genetica, la biologia molecolare e la laboratoristica attuale tendono a rendere sempre più fruibile per le necessità mediche del paziente.

Il dott. Luciani ha esposto, inoltre, in lettura magistrale l’aggressione del rene da parte dei meccanismi dell’autoimmunità parlando di Nefrite Lupica mentre il dott. Giovanni Pigna ha portato all’attenzione di tutti i discenti gli aspetti più innovativi del profilo lipidico sempre più coinvolto nelle dinamiche di aterosclerosi e nella fattispecie di nefroangiosclerosi.

Il dott. Forte, in chiusura, ha esposto la sua soddisfazione per l’evento rinnovando l’auspicio a proseguire sempre più motivati e concentrati sull’aggiornamento medico-scientifico.

Infine, i ringraziamenti sono stati resi al Padre Superiore Fra Lorenzo, alle Direzioni dell’Ospedale ed al coordinamento dell’evento da parte della DAI dott.ssa Laura Frangiosa.