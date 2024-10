Benevento: piazza Risorgimento chiude, lavori per circa due anni. Ecco perché Intanto parcheggio nell'area dell'ex mercato ed è stato adeguato il traffico

Divieto di sosta e fermata in piazza Risorgimento e in piazzale Venanzio Vari dalle 7 di questa mattina.

Non lascia dubbi il dispositivo traffico annunciato dal Comune di Benevento. La zona “chiude al traffico”.

Partono i lavori sia in piazza Risorgimento sia nell'area del terminal bus di piazzale Venanzio Vari pronte a rifarsi il look grazie al un progetto che, dopo aver alimentato anni di polemiche, è finalmente pronto ad entrare nel vivo.

Un restyling che dovrebbe durare poco meno di due anni. Un progetto che sarà realizzato grazie ad un ingente finanziamento del Programma Periferie.

Ma come saranno alla fine dell'intervento le popolarissime zone?

In estrema sintesi piazza Risorgimento avrà un porticato perimetrale che darà risalto allo spazio centrale della piazza ed è immaginato come un tributo al Razionalismo italiano, di cui lo slargo è un fulgido esempio.

L’area, finora adibita a terminal bus, invece, è stata ripensata con spazi verdi per la parte contigua a Viale dei Rettori (terrazzamenti e aiuole con la preservazione dell’alberatura esistente) e un parcheggio nell’area adiacente alla proprietà della Provincia, in prossimità del muro di contenimento.

Durante i lavori

Intanto le auto troveranno un nuovo bacino di parcheggi nell'area del mercato rionale, ridisegnata per l'occasione.

Il terminal provvisorio dei bus extraurbani provinciali e regionali è stato localizzato nell’area ex Coni di via Rivellini, in attesa della costruzione del nuovo terminal bus, che si sta realizzando nell’area antistante la nuova Stazione Ferroviaria della linea NA-BA dell’alta velocità/capacità.

Cambierà anche il traffico.

E' stata istituita la riserva della corsia di marcia agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali in via Mustilli, da via Calandra alla Rotonda delle Scienze.

Istituita inoltre la fermata degli autobus extraurbani, con riserva degli stalli di sosta in ordine di arrivo con attestazione dal primo posto utile in prossimità della Rotonda delle Scienze, consentendo la sola sosta per la salita e discesa dei passeggeri.