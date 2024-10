Terminal bus a via Rivellini tra disagi e caos "intervenga Mastella" La denuncia del vice segretario provinciale della Lega e sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso

“Purtroppo siamo stati facili profeti. A via Rivellini, nei pressi dell’area Coni, questa mattina si è scatenato il caos, senza il minimo di assistenza e informazione. Ci sono ancora studenti che non entrano a scuola perché stanno raggiungendo la parte alta della città a piedi, altri sono entrati poco fa in ritardo, altri ancora stanno aspettando i genitori per farsi accompagnare all’istituto scolastico. Senza tralasciare che ci sono anche anziani che hanno raggiunto Benevento in pullman da alcuni comuni del Fortore disorientati dalla nuova location del terminal bus. È indispensabile che il Comune di Benevento attivi un tavolo di lavoro e confronto per evitare ulteriori disagi e caos, magari anche garantendo, al di là di un congruo numero di pullman di Trotta per il trasferimento dal terminal provvisorio del rione Libertà a piazza Risorgimento o alla parte alta della città, anche un info point mobile per dare informazioni”. Così il vice segretario provinciale della Lega e sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, che ieri aveva lanciato l’allarme sul rischio che si creassero disagi da stamattina al nuovo terminal provvisorio distante dal centro città. “Era prevedibile che si creassero disagi e disguidi, purtroppo è mancata un’adeguata informazione e un congruo numero di pullman del trasporto pubblico urbano di Trotta per trasferire studenti e pendolari dal Rione Libertà al centro città”, aggiunge ancora De Ieso che chiede a Mastella di intervenire: “E’ necessario un suo intervento, atteso che i delegati a Trasporto e Mobilità evidentemente non hanno compreso la portata dei cambiamenti e i disagi che si sarebbero creati. Mastella dall’alto della sua esperienza convochi le parti in causa per trovare assieme le soluzioni più idonee ad alleviare disagi e caos a studenti, lavoratori e pendolari che la mattina per raggiungere Benevento dal Fortore si alzano anche alle cinque”, conclude il vice segretario della Lega.