Terminal al rione Libertà. Mancano collegamenti, studenti in strada: è caos I pullman hanno raggiunto l'area dell'ex Coni: studenti a piedi per raggiungere scuole

E' caos nel primo giorno di chiusura del terminal dei bus extraurbani in centro città. Pizzale Vari e piazza Risorgimento off limits per i lavori che cambieranno il volto dell'intera zona.

Pullman extraurbani spostati in via Rivellini, nel piazzale Coni al rione Libertà, altri lungo via Mustilli, nei pressi del Pattinodromo ed è stato subito caos.

A partire dagli studenti che arrivati nella zona stadio non hanno trovato i bus urbani per il trasferimento negli altri rioni della città dove sono presenti numerose scuole: Ferrovia, zona Madonna delle Grazie e l'area dove c'è il Guacci che quest'anno ospita miglia di studenti di più scuole.

Ed è per questo che tantissimi studenti non hanno potuto raggiungere agevolmente le scuole della città.

I pullman extraurbani che effettuano le corse per la Regione infatti non possono attraversare il centro urbano in modo da far scendere nei vari rioni gli studenti o i lavoratori. Per questo sono stati dirottati direttamente nel punto stabilito di via Rivellini.

Per ovviare a questo problema il comune aveva dato l'autorizzazione per una fermata breve in via Mustilli, non lontano dal vecchio terminal. Non tutti i bus extraurbani hanno effettuato lì la fermata, sembra per un problema di autorizzazioni. Infatti la norma sul Trasporto pubblico locale impone alle linee regionali di effettuare corse da capolinea a capolinea. Esempio: da paese X al terminal provvisorio al Rione Libertà.

Insomma disagi importanti durante il primo giorno di chiusura del Terminal di Benevento.

In mattinata l'amministrazione guidata da Clemente Mastella ha convocato una riunione urgente per trovare soluzioni ed analizzare le criticità.

Nel frattempo centinia di studenti sono arrivati in ritardo nelle aule ed ora il problema si ripeterà al ritorno: i pullman devono rispettare gli orari delle corse e tanti potrebbero essere i viaggiatori che per raggiungere il nuovo terminal rischiano di perdere la corsa e le coincidenze.

Alla protesta degli studenti si aggiunge anche quella della politica e dei sindaci . Il primo cittadino di Paduli tuona anche contro la decisione dell'azienda di trasporti che serve il Fortore e lo stesso Paduli che non ha effettuato la fermata breve in via Mustilli: "ha deciso di fare unica sosta al rione libertà .Ciò ha creato gravi disagi a tutti gli studenti che frequentano le scuole in centro. Ritengo tale atteggiamento incomprensibile... che nega il diritto allo studio degli studenti. Ci attiveremo insieme al comune di Benevento per scongiurare tale pericolo attivando ogni canale istituzionale si renderà necessario per far cessare questo stato di cose".