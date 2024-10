Benevento: al via il Laboratorio interdisciplinare Shoah Percorso gratuito e aperto a tutti con importati ospiti, relatori e testimoni

Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 15.30 prenderà il via la VI edizione del Laboratorio interdisciplinare Shoah: memoria, didattica e diritti promosso dall'Università Giustino Fortunato e diretto dal Prof. Paolo Palumbo, Associato di Diritto ecclesiastico e canonico presso lo stesso Ateneo.

Il percorso gode anche quest'anno del patrocinio morale dell’Unione dei Giovani Ebrei d’Italia. Gli appuntamenti del Laboratorio, gratuiti ed aperti a tutti, si tengono a cadenza mensile e anche quest’anno vedranno la presenza di illustri ospiti, relatori e testimoni.

“Il Laboratorio accademico dell’Università “Giustino Fortunato” – afferma il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Acocella –intende approfondire e consolidare il valore civile, morale, sociale, giuridico che il sacrificio di milioni di ebrei e la barbara responsabilità nazista hanno significato perché l’umanità riconquistasse la certezza del senso del diritto e della giustizia come criterio di vita per popoli e persone”.

"Obiettivo del laboratorio - spiega il Prof. Paolo Palumbo - è far acquisire strumenti interpretativi e capacità critica per una maggiore comprensione della Shoah, per studiare e approfondire la storia dell’Olocausto che resta, come scrive Primo Levi, una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”.