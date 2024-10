Trasferimento Terminal, Pd: caos e disservizi Da questa mattina regna il caos totale in città

"Il «modello Benevento» non si smentisce mai. Da questa mattina regna il caos totale in città". Così la segreteria Cittadina del Partito Democratico che prosegue "Il trasferimento temporaneo (pare per due anni) del Terminal degli autobus nella «zona stadio» ha generato, questa mattina, il caos alla mobilità cittadina nella totale assenza di servizi adeguati alle nuove ed ampiamente previste circostanze.

Gli studenti che frequentano gli Istituti scolastici nella zona alta della città sono stati completamente abbandonati al loro destino, letteralmente «mollati» presso il nuovo terminal senza possibilità di un dignitoso trasporto urbano organizzato. Molti hanno dovuto raggiungere le rispettive scuole a piedi, con inesorabili ritardi e addirittura perdite delle prime ore di lezione.

Eppure, il trasferimento del Terminal era stato deciso da tempo. Sarebbe stato sufficiente un minimo di pianificazione per ovviare ai disagi e ai disservizi agli utenti degli autobus di linea. Si tratta di studenti, lavoratori e pendolari che giornalmente si recano a Benevento, incolpevoli vittime della consueta sciatteria dell’amministrazione cittadina che, oltre alle foto e alle passerelle, resta lontana anni luce dai problemi quotidiani delle persone.

Nel delirio generato stamane, molti si chiedevano se a Benevento ci fosse un assessore o un responsabile al traffico e alla mobilità. Noi, non siamo purtroppo in grado di fornire una risposta affermativa".