Agronomi Campania APS e Kirghizistan protocollo d'intesa per ambiente e risorse Stipulato nella sede di Benevento del Consolato kirghiza

Un protocollo di intesa è stato stipulato fra l'Associazione Agronomi Campania APS e il Consolato onorario del Kirghizistan, presso la sede consolare onoraria kirghiza di Benevento, per promuovere una sinergica valorizzazione dell'ambiente e delle risorse agricole, anche mediante l'integrazione dei mercati agroalimentari.

Tale documento di collaborazione istituzionale è stato sottoscritto da Massimo Palladino, presidente dell'Associazione Agronomi Campania APS, e Antonio Castiello, console onorario del Kirghizistan in Italia.

Con tale atto collaborativo, si intende rivolgere particolare attenzione allo sviluppo rurale e sostenibile, per la crescita del settore agroalimentare nei rispettivi Paesi.

Tra gli obiettivi individuati, è da menzionare la elaborazione di comuni strategie per promuovere progetti agricoli, con attenzione mirata alle aree rurali e montane del Kirghizistan e della Campania.

In tal senso, ci si propone inoltre di favorire le sinergie fra aziende italiane e kirghize nel settore dell'agricoltura biologica.

In evidenza, fra l'altro, il contestuale sostegno alle attività di import-export di prodotti agroalimentari di eccellenza tra i due Paesi.

Nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto, le parti hanno anche concordato di collaborare per lo scambio di conoscenze, innovazioni tecniche e buone pratiche agricole.

In programma, inoltre, progettualità per il supporto alle imprese e l'accesso ai mercati internazionali.