Gesesa: conclusi i lavori alla centrale Lago dei Selci di Solopaca Avviate le manovre di riapertura, il servizio riprenderà in qualche ora

Gesesa comunica che i lavori presso il campo pozzi del “Lago dei Selci” di Solopaca si sono conclusi positivamente, come da programma, tramite la sostituzione della pompa di sollevamento, posta a circa 170 metri di profondità, con la sostituzione dei cavi elettrici, unitamente a tutti gli altri lavori di ripristino necessari. All'intervento in questione hanno lavorato 16 tecnici, suddivisi in turni, unitamente ad un autogru a braccio lungo. Alle ore 03:00 e' stato riattivato il funzionamento e sono state avviate le manovre di riapertura che, per il sistema idrico in questione, sono particolarmente lunghe e complesse e vanno effettuate in modo graduale per evitare il danneggiamento delle condotte e/o la corretta fuoriuscita dell'aria presente. Ci vorranno quindi diverse ore affinché tutte le condotte si riempiano e si mettano in pressione. A causa di possibili residui nei filtri, in qualche abitazione potrebbe eventualmente crearsi qualche problema, in tal caso si potrà procedere con segnalazione al numero verde 800511717. Le squadre di GESESA saranno presenti sul territorio anche dopo la fase di riapertura e saranno pronte ad intervenire per porre rimedio agli eventuali disagi.