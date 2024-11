Testa nominato nel CdA della Fondazione Consulenti per il lavoro "Opportunità per promuovere nuove iniziative che valorizzino il ruolo dei consulenti del lavoro"

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento annuncia la nomina del suo Presidente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Consulenti per il Lavoro, l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Questo prestigioso incarico è un riconoscimento significativo al contributo professionale e all'impegno profuso da Vincenzo Testa per la crescita e lo sviluppo della professione dei Consulenti del Lavoro, sia a livello locale che nazionale.

“Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità. Ringrazio sentitamente il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Rosario De Luca, per la fiducia accordatami. Questo incarico rappresenta un'opportunità per promuovere nuove iniziative che valorizzino il ruolo fondamentale dei consulenti del lavoro nel sistema economico e sociale del Paese con l’obiettivo di sostenere il lavoro di qualità e favorire una sempre maggiore coesione tra gli attori del settore”, ha dichiarato Vincenzo Testa.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, istituita come agenzia per il lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine, ha come missione quella di supportare le aziende nella ricerca di candidati idonei e assistenza ai lavoratori nella ricerca di opportunità professionali. Tali obiettivi vengono perseguiti tramite la gestione delle misure di politiche attive regionali e nazionali, la promozione di tirocini formativi e l’organizzazione di corsi di formazione per l'upskilling e il reskilling dei lavoratori finanziati dai fondi interprofessionali.