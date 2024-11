Etica e intelligenza artificiale: se ne discute a Paduli Incontro dell' Ordine dei giornalisti

Lunedì 18 novembre, presso l’Aula consiliare del Comune di Paduli, la Comunità Montana del Fortore, con l'Ordine Regionale dei Giornalisti della Campania e con il patrocinio della locale Amministrazione, organizza un corso di formazione per giornalisti iscritti all’albo che prevede l’attribuzione di ben 6 crediti deontologici ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. L’appuntamento è per le 15.30, si discuterà sul tema “Etica e Intelligenza Artificiale per una comunicazione deontologicamente corretta nelle aree interne”. Interverranno il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli e il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina (deputati ai saluti istituzionali), relazioneranno sull’argomento il presidente dell’Ordine regionale del giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora, il sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo e Fabrizio D’Aloia, Open Innovation Advisor & Business Angel. Coordina Maria Gabriella Fuccio, giornalista e direttore del periodico cartaceo e quotidiano online "Realtà Sannita”. Sarà possibile prenotarsi al corso, espletando prenotazione online, attraverso la piattaforma formazionegiornalisti.it. “Per la Comunità Montana del Fortore - spiega il presidente Spina - si rinnova l' appuntamento con gli eventi formativi ideati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, un modo per dare l’opportunità non solo ad addetti ai lavori e giornalisti di approfondire le rispettive conoscenze deontologiche, ma anche per permettere a chi possa essere interessato ad una tematica così delicata, in relazione agli accadimenti specifici che coinvolgono il nostro territorio. L’argomento trattato è di fondamentale rilevanza perché cresce la necessità per imprese, istituzioni e organizzazioni di aumentare la consapevolezza in merito al rapporto tra Intelligenza Artificiale ed Etica. Servono punti di riferimento per comprendere questo tema e per valutare e gestire i possibili rischi legandolo al racconto delle aree interne come è la nostra. Il mio ringraziamento al presidente Ottavio Lucarelli ed agli autorevolissimi relatori".