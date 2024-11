Comando Vigili del Fuoco Benevento: al via campagna di prevenzione dermatologica Nell'ambito delle misure di prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori

Accogliendo la disponibilità del Corpo delle Infermiere Volontarie (II.VV.) della Crocerossa di Benevento e di Antonia Galluccio, già dirigente del reparto di dermatologia dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenebratelli di Benevento, è iniziata la campagna di prevenzione dermatologica presso il Comando Vigili del Fuoco di Benevento.

Il progetto, proposto dall’Ispettrice delle II.VV. Luigina Maiello, è stato accolto favorevolmente dal Comandante Mario Bellizzi ed inserito nelle misure di prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori, nell’ambito delle attività organizzate dal servizio di prevenzione e protezione.

Le visite dermatologiche vengono svolte gratuitamente, grazie alla preziosa disponibilità delle ospiti, presso la sala medica del Comando e, nel contempo, viene offerto anche uno screening pressorio e dei valori glicemici. I destinatari della Campagna di prevenzione sono tutti i lavoratori del Comando dei Vigili del Fuoco in servizio che ne hanno fatto richiesta.

"Come ha avuto modo di riferire la dott.ssa Galluccio, nell’incontro informativo e di presentazione che ha preceduto le visite, la pelle è l’organo più grande e pesante del corpo umano e su di essa è possibile scorgere i primi indizi riguardo eventuali patologie che potrebbero interessare l’interno del corpo". La presenza del personale è stata numerosa ed ha aderito alla campagna con interesse e partecipazione.