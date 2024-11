Sfida impossibile... da sabato il format Mediaset girato a Benevento La trasmissione è stata girata in città negli ultimi giorni di ottobre

"Finalmente ci siamo! Da sabato, Benevento sarà protagonista del nuovo format Mediaset “Sfida Impossibile”, in onda alle 14.15 su Italia 1".

Così in un post facebook il presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, Mara Franzese che aggiunge "Orgogliosa e felice di aver dato il mio contributo per questa grande occasione di visibilità per la città. Sono certa che sia solo l’inizio di un percorso per il quale continuerò a lavorare alacremente".

La trasmissione, condotta da Stefano Corti, è stata girata presso i principali impianti sportivi di Benevento a fine ottobre. Nel cast del programma grandi sportivi ma anche alcuni volti beneventani come l'ex comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco.

Un progetto importante che potrebbe fare da apripista ad altre produzioni televisive da ospitare a a Benevento.