Ospedale San Pio Benevento: nuova tecnica endoscopica per i tumori del retto Il direttore dell'ospedale di Benevento Morgante: puntiamo sull'innovazione tecnologica

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale AORN San Pio di Benevento sempre piu’ al passo con i tempi. La UOC Gastroenterologia si conferma un centro all ‘avanguardia per il trattamento delle lesioni neoplastiche superficiali del tubo digerente.

E’ infatti possibile asportare per via endoscopica alcuni tipi di lesioni neoplastiche superficiali dello stomaco, del duodeno e del colon attraverso una tecnica mininvasiva chiamata ESD, cioè dissezione endoscopica sottomucosa, che evita pertanto di ricorrere all’intervento chirurgico tradizionale, indicato invece per le lesioni neoplastiche che si sviluppano profondamente nella parete del viscere. Studiata e introdotta in Giappone, questa tecnica innovativa richiede una curva di apprendimento lunga e complessa che ne limita l’applicazione a pochi centri di endoscopia in Italia, localizzati per la maggior parte al centro-nord.

Durante il 2024 sono stati eseguiti dal nostro centro di endoscopia 17 interventi, perfettamente riusciti, a dimostrazione dell’ormai consolidata formazione tecnica del personale medico ed infermieristico. “Questa ed altre procedure endoscopiche di secondo livello, abitualmente praticate dalla nostra Unità Operativa, grazie anche all’importante processo di adeguamento tecnologico perseguito dal nostro Direttore Generale, dott.ssa Maria Morgante, pongono il centro di endoscopia del San Pio come punto di attrazione per pazienti ed endoscopisti provenienti da tutta la regione”-dichiara Giuseppe Scaglione, Direttore Facente Funzioni della UOC di Gastroenterologia.

“La Direzione Generale persegue fortemente l’innovazione tecnologica, in quanto rappresenta un campo in continua evoluzione, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’accesso alle cure. Prevenzione e Promozione della Salute restano i nostri principali obiettivi” afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.