Venerdì all'ospedale San Pio open day "Vitiligine" Consulti e visite gratuite

L’AORN San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce alla campagna promossa dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse “Vitiligine Week”.

Nella settimana dal 25 al 30 novembre visite gratuite nei centri e di dermatologia e negli ospedali del territorio nazionale. Il 29 novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 Open Day dedicato alla vitiligine a cura della UOSD Dermatologia dell’AORN San Pio di Benevento.

Sono circa 330.000 mila in Italia le persone che convivono con la vitiligine, nel mondo si stima che siano 65-95 milioni. Si manifesta con la presenza di macchie bianche sulla pelle di dimensioni variabili che possono aumentare e confluire nel tempo. La vitiligine ha un forte impatto psicologico e sociale sui pazienti, non a caso ansia e depressione risultano rispettivamente il 72% e il 32% più diffuse nelle persone affette da questa patologia rispetto al resto della popolazione.

“Una macchia sulla pelle non va considerata unicamente dal punto di vista estetico, altrimenti c’è il rischio di sottostimare condizioni - tra cui il melanoma - molto pericolose: bisogna cercare di scoprire le cause per cui una macchia si sviluppa e conoscere i segni e sintomi più profondi della malattia associata, senza limitarsi a informazioni di superficie. Soprattutto nel caso di condizioni autoimmuni come la vitiligine, che hanno un’origine complessa e un impatto sulla qualità di vita ben più vasto del mero fattore estetico”-afferma Giovanni Sarracco Responsabile UOSD Dermatologia Aorn San Pio di Benevento.

Venerdi’ 29 novembre sarà possibile effettuare visite dermatologiche gratuite, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l'ambulatorio della UOSD Dermatologia, ubicato al 1° piano del Padiglione Rummo dell’AORN San Pio di Benevento. Per prenotazioni telefonare allo 0824 57208 di martedi’ 26 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00.

“Iniziative come questa sono importanti per promuovere il riconoscimento della patologia. Obiettivo fondamentale della direzione strategica è quello di stare accanto ai cittadini-utenti e sostenerli nel loro percorso di consapevolezza, favorendo un dialogo aperto con i professionisti della salute” afferma il Direttore Generale Aorn San Pio Maria Morgante.