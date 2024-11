Scuole, confermato il numero delle Autonomie scolastiche presenti sul territorio Questo pomeriggio in Provincia Tavolo tecnico del dimensionamento scolastico

Si è riunito stasera alla Rocca dei Rettori il Tavolo tecnico del dimensionamento scolastico sotto la presidenza del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e alla presenza di tutti i Soggetti indicate Campania in materia dalle Linee guida della Regione Campania.

Il Tavolo ha preso visione delle note pervenute dai Comuni di Foglianise, San Bartolomeo in Galdo e Benevento, degli altri atti pervenuti dai Comuni, nonché delle seguenti proposte presentate dalle Istituzioni scolastiche:

1. ISTITUTO TELESIA (corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, corsi professionalizzanti, corsi di informatica - serale);

2. IIS FAICCHIO-CASTELVENERE (curvatura arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico, Castelvenere settore agrario articolazione: viticoltura ed enologia);

3. IPSAR “LE STREGHE” (proposta di accorpamento e dimensionamento scolastico, richiesta attivazione istituto alberghiero presso la sede carceraria);

4. CONVITTO NAZIONALE PIETRO GIANNONE (attivazione nuovo indirizzo Liceo Musicale e Coreutico);

5. ISTITUTO FERMI MONTESARCHIO (richiesta equa distribuzione territoriale degli indirizzi)

6. ISTITUTO SUPERIORE GALILEI-VETRONE (curvatura intelligenza artificiale e liceo scientifico internazionale cinese, liceo scientifico internazionale spagnolo);

7. ISTITUTO SUPERIORE ALBERTI (corso serale OSA, corso diurno liceo scienze umane, corso diurno indirizzo servizi culturali e di spettacolo);

8. LOMBARDI AIROLA (liceo scienze umane e coreutico);

9. ALDO MORO (silvicoltura, servizi culturali e dello spettacolo, sede carceraria istituto tecnico economico per il turismo)

10. IIS DE LIGUORI (Liceo scienze umane).

Il presidente Lombardi, al termine dei lavori del Tavolo Tecnico durati circa tre ore, ha dichiarato: «Il Tavolo Tecnico ha svolto un proficuo lavoro grazie all’impegno profuso con spirito costruttivo da tutte le sue componenti. Sono lieto di ribadire che, come già peraltro affermato nella riunione plenaria aperta anche ai sindaci dello scorso 22 novembre, è stato confermato il numero delle Autonomie scolastiche presenti sul territorio. Questa conferma si colloca nel contesto dell’impegno a salvaguardare nelle nostre comunità la presenza viva e vitale della Scuola, intesa quale trave portante della vita stessa della collettività. Abbiamo quindi preso atto delle proposte pervenute al Tavolo e, nell’evitare sovrapposizioni, abbiamo accolto quasi la totalità dei programmi formativi. Particolare attenzione abbiamo dedicato alla deliberazione del Comune di Benevento in merito al Convitto Nazionale “Pietro Giannone”, istituzione storica e prestigiosa della Città che ha radici secolari nel territorio e nella storia della società civile locale, costituendone parte importante e qualificante della sua identità. A tale proposito ringrazio il Sindaco Mastella per aver voluto presentare una proposta finalizzata a rafforzare la missione dell’Istituto. Il Tavolo a questo proposito ha deciso di richiedere un incontro con il Sindaco e l’Amministrazione comunale per discutere della specifica problematica».