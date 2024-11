InCanto di Natale: a Benevento al via con il coro dei bambini Inaugurazione in piazza Santa Sofia

Le melodie di Natale, l'entusiasmo dei bambini, l'accensione delle luci lungo Corso Garibaldi. Parte il Natale beneventano con il via alla IX edizione della manifestazione InCanto di Natale in piazza Santa Sofia, con il coro dei bambini delle scuole.

“Stasera al via alle feste natalizie con i bambini – ha detto il sindaco Clemente Mastella - perchè il Natale è soprattutto dei più piccoli, ed sono dunque loro i protagonisti di questa serata.

Tradizioni da non perdere, elementi di valore per la comunità. Spero che famiglie e scuole possano contribuire in un'opera educativa per i più giovani”.

Il curatore dell'appuntamento che arricchirà l'intero periodo festivo Renato Giordano ha aggiunto “Benevento come le grandi città europee parte con l'animazione natalizia già a fine novembre, con un centro pieno di luce e poi seguiranno tutti gli altri rioni e le contrade. Sarà una grande festa per vivere Natale in serenità e allegria, sperando che ci sia più amicizia e fratellanza”.