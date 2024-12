Inaugurata la XVIII Mostra di Presepi a Benevento In esposizione oltre trenta lavori

Con il taglio del nastro ad opera dell’Assessora alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, e Don Pompilio Cristino, assistente spirituale dei presepisti beneventani, si è aperta ufficialmente la XVIII Mostra di Presepi, nei locali di via Traiano.

Oltre trenta lavori, più svariate minuterie, sono in bella vista nella nuova location di via Traiano; in un percorso tra foglie di platani, canestri impagliati e qualche chicca di arredi dei primi del ‘900, le postazioni ricoperte dal tradizionale drappo di raso, sormontate da presepi, rapiscono lo sguardo e l’attenzione dei visitatori.

Tantissime curiosità sono scaturite dalle domande dei visitatori che non hanno fatto mancare il loro plauso al lavoro svolto in questi anni di crisi generale che ha colpito anche l’Associazione Amici del Presepe di Benevento, ormai da troppo tempo senza sede.

La Scuola di Arte Presepiale intitolata a Francesco Salvati continua ad essere presente sul territorio sannita, da quando il Maestro ci ha lasciati nell’agosto del 2018, e proprio in Mostra è allestito un corner di minilaboratorio dove si può assistere a tecniche di costruzione di scenografie, minuterie etc, con materiali diversi; “nuova vita ad un cartone da buttare” sarà rappresentato praticamente a chiunque voglia assistere alla dimostrazione. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 15 dicembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.