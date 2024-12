Il concerto "Il sorriso di Maria" ha incantato Benevento Appuntamento al Convento di San Francesco d’Assisi in piazza Dogana

Il Convento di San Francesco d’Assisi in piazza Dogana a Benevento ha ospitato il concerto “Il sorriso di Maria”.

L'interessante e suggestiva iniziativa artistico-culturale è stata organizzata dalla Milizia dell’Immacolata di Benevento, voluta dalla responsabile della M.I. Antonella De Ieso (voce narrante) per far conoscere ed amare l’Immacolata, per la regia musicale di Nadia Khomutova (violinista) che ha selezionato i brani musicali e da Michela Mercuri (scrittrice) che ha scelto testi poetici del concerto.

Pregevole l'articolazione della scaletta caratterizzata da un crescendo di approfondimento spirituale mariano attraverso le arti della scrittura e della musica: Alda Merini, Ada Negri, Giacomo Leopardi, Trilussa, San Francesco d’Assisi per citare alcuni dei poeti e scrittori proposti. Sono, inoltre, da ricordare alcuni dei grandi autori delle opere musicali scelte per la serata: Bach, Gounod, Vavilov, Biber, Schubert.

Il soave suono del violino di Nadia Khomutova, la grazia della chitarra del Maestro Giorgio De Ieso, hanno accompagnato la voce sublime di Federica Granata. Un trio virtuoso molto apprezzato dal pubblico presente in chiesa, che ha partecipato all’esibizione con acceso entusiasmo.

Il guardiano del convento Frate Luciano Pugliese che ha sostenuto l'organizzazione del concerto, ha manifestato apprezzamenti per l'ottima riuscita. “Ci siamo innalzati fino al cielo con l’ascolto di queste musiche e poesie, dedicate all’Immacolata Vergine”, ha concluso ringraziando, dando appuntamento a tutti alle prossime ed interessanti iniziative che si terranno presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Benevento.