Ospedale Rummo: lavoratori ancora in stato di agitazione Pronti a chiedere il tavolo prefettizio

Prosegue lo “lo stato di agitazione, proclamato in data 21 novembre” per i lavoratori dell'ospedale Rummo di Benevento. E' quanto emerge dalla riunione tenutasi oggi della Rsu con le segreterie territoriali.

Come detto le segreterie provinciali presenti, Uil/Fpl, Fials, Usb E Nursing Up hanno dichiarato, ad eccezione della sigla sindacale Nursind, che prosegue lo stato di agitazione.

“Alcuni dei punti richiamati nel verbale del 21 novembre, portati all’attenzione del Management, sono stati disattesi, in quanto nel verbale del 27/11/2024 non sono state date risposte risolutive alle problematiche poste dai lavoratori. Pertanto le Segreterie Territoriali presenti sono disponibili ad un ulteriore confronto. Qualora nel termine di dieci giorni non ci sarà alcun riscontro, le firmatarie della presente chiederanno il tavolo prefettizio”.