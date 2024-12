Fatebenefratelli: celebrata la festa del prematuro L'appuntamento ha coinvolto i piccoli e i loro genitori

Venerdì 13 dicembre si è celebrata a Benevento, presso la sala congressi dell’Ospedale Fatebenefratelli, la diciassettesima edizione della fesa del neonato prematuro.

Il personale della terapia intensiva neonatale organizza questo meraviglioso evento nel periodo Natalizio, per ricordarci che la nascita di ogni bambino, soprattutto di quelli che prematuramente vengono al mondo, è un evento straordinario, un vero e proprio miracolo che merita di essere celebrato in un clima di grande festa.

L’occasione ha offerto l’opportunità di rendere omaggio a tutti i piccoli “guerrieri” che sono venuti al mondo prima del previsto e alle loro famiglie che hanno dimostrato una forza ed una resilienza straordinarie.

Il Padre Superiore Fra Lorenzo Gamos, accompagnato dal Direttore Amministrativo Giovanni Carozza, dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile Raffaello Rabuano, dalla caposala della terapia intensiva neonatale Suor Mary, dai medici e dalle infermiere del reparto di Neonatologia/UTIN , hanno accolto i piccoli pazienti ed i loro genitori presso la sala congressuale addobbata magistralmente e magicamente per l’occasione, per trascorrere qualche ora piacevole insieme dispensando doni a bambini di ogni fascia di età e allietando gli ospiti con un gustoso banchetto allestito con cura e premura dal personale della terapia intensiva neonatale.

I ragazzi delle sezioni musicali della scuola media Giovanni Pascoli diretti magistralmente dai professori Maria Cristina Gallucci, Livia Grimaldi e Patrizio Palladino, hanno allietato ed intrattenuto , con le loro splendide e magistrali esecuzioni , gli ospiti con musiche del Natale .

Lo scopo è stato quello di festeggiare tutti i bambini nati prima del termine che hanno dimostrato una grande forza ed un grande coraggio.

“Questa festa è un invito a riflettere sulla preziosità della vita e sull’importanza dell’aiuto e del “prendersi cura” del prossimo . E’ un momento per condividere storie di speranza, per incoraggiarsi a vicenda e per celebrare ogni piccolo passo verso il futuro . Ogni sorriso , ogni respiro, ogni piccolo traguardo raggiunto è una vittoria che merita di essere festeggiata . Questa grande partecipazione alla festa è un messaggio di speranza che ci ricorda che anche nei momenti più tristi e terribili della nostra vita non siamo soli .

“Insieme, come comunità possiamo sostenere e rafforzare le famiglie dei neonati prematuri offrendo loro amore, comprensione e sostegno incondizionato” ha dichiarato il Dr. Rabuano. L’occasione è servita per ringraziare ed evidenziare il lavoro svolto dalle varie associazioni e dai volontari che si occupano dei bambini prematuri con dedizione e professionalità e che li sostengono nella loro crescita e nel loro sviluppo . L’evento , inoltre, è servito ad esprimere la solidarietà e l’incoraggiamento ai genitori dei piccoli prematuri da parte di tutti gli operatori che si interessano di prematurità. Una giornata speciale servita ad augurare a tutti i bambini prematuri e alle loro famiglie una vita piena di gioia , salute e felicità”.