Lapidarium: giovedì 19 dicembre l'inaugurazione "Un sistema narrativo che consentirà di apprezzare meglio l'Arco di Traiano"

Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro rendono noto che giovedì 19 dicembre sarà inaugurato il progetto di valorizzazione dell'Arco di Traiano e il Lapidarium, finanziato con i fondi del programma Pics.

Alle 17,30 nei saloni ex John di via Traiano mediante la proiezione di slides e un breve momento didascalico, sarà illustrato il progetto e presentato il volume cartaceo ad esso collegato. Alle ore 18,00 il taglio del nastro del Lapidarium.

"E' un momento di storica importanza, perché il programma Pics chiude questa prima, splendida fase attuativa - spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro - con un intervento di pregevole fattura nell'area che ospita il monumento-simbolo della città nel mondo. Abbiamo affrontato un percorso complesso, consapevoli della enorme responsabilità che l'Amministrazione assumeva incidendo su un'area di tale caratura storica, culturale e simbolica. Ma siamo sicuri che il coraggio della scelta sarà premiato dal risultato. Ringraziamo la Soprintendenza per il contributo fattivo e di grande rilievo scientifico che ha fornito in tutta la fase preliminare e attuativa. Il Lapidarium consentirà una fruizione nuova e più ricca dell'Arco sia grazie ai reperti che ospiterà, sia in nome di un sistema innovativo che consentirà di accedere alla storia dell'Arco con il sistema del QR code. La tecnologia al servizio della fruizione turistica. Ora attorno all'Arco c'è un sistema narrativo che consentirà ai turisti di apprezzare meglio e più a lungo la bellezza dell'Arco. L'appuntamento è per giovedì 19 dicembre. Facciamo appello ai cittadini, tuttavia, a collaborare affinché scompaia la sosta nell'area attigua e circostante all'Arco: non solo è vietata, ma è un atto contrario al decoro e alla civiltà. Auspichiamo che quest'opera di valorizzazione contribuisca a far cessare completamente questo fenomeno totalmente deteriore".