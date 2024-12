Asl - Comunità Montana Fortore: protocollo d'intesa a favore degli adolescenti Nell’ambito del progetto “Percorsi integrati per il contrasto alle nuove vulnerabilità”

È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra l’ASL Benevento e la Comunità Montana del Fortore per la realizzazione di interventi a favore degli adolescenti delle aree interne, nell’ambito del progetto “Percorsi integrati per il contrasto alle nuove vulnerabilità”.

L’accordo nasce per rispondere a una situazione di crescente disagio psicologico tra gli adolescenti dell’area Alto Sannio/Fortore, come evidenziato dai dati emersi nell’indagine sui nuovi accessi ai servizi di salute mentale condotta dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASL Benevento nel periodo 2019-2023. L’obiettivo è offrire azioni concrete di prevenzione e supporto, promuovendo attività laboratoriali e di sensibilizzazione.

Il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Dott. Gennaro Volpe, ha dichiarato:

«Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per potenziare i servizi dedicati ai più giovani nelle aree interne, spesso penalizzate dalla lontananza dai centri urbani. Attraverso la creazione del Centro Polifunzionale, intendiamo contrastare il disagio giovanile con interventi mirati, promuovendo la salute e il benessere psicologico. Sostenere gli adolescenti significa investire sul futuro delle nostre comunità e consolidare la rete di collaborazione con il territorio».

Il Presidente della Comunità Montana del Fortore, Avv. Zaccaria Spina, ha aggiunto:

«Un ulteriore tassello tra le iniziative messe a punto dalla nostra Comunità Montana all’interno del comprensorio fortorino con l’ASL Benevento. Abbiamo in corso varie iniziative e collaborazioni attive: con l’Istituto Pascale di Napoli per la ricerca contro i tumori, il protocollo d’intesa contro il randagismo e, sempre con l’ASL Benevento, abbiamo programmato vari eventi di formazione con il centro micologico per la sicurezza alimentare. Queste importanti iniziative si inseriscono in una Strategia Nazionale per le Aree Interne depositata presso la Regione Campania con un preciso cronoprogramma di interventi e obiettivi da raggiungere che prevede il coinvolgimento attivo dell’ASL Benevento».

Il progetto prevede laboratori di gruppo, attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione giovanile, con il coinvolgimento di operatori sanitari, scuole e comunità locali. L’iniziativa si inserisce all’interno della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con l’obiettivo di ridurre l’isolamento e promuovere la coesione sociale.