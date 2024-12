Benevento, annullato il concerto di Enzo Dong previsto per la notte di Capodanno L'improvvisa comunicazione degli organizzatori

L’organizzazione degli eventi della rassegna natalizia di Benevento informa che il concerto dell’artista Enzo Dong, inizialmente previsto per il 31 dicembre, è stato annullato.

Doveva essere l'evento di Capodanno per la città di Benevento. l'appuntamento era stato fissato per il 31 dicembre. Dong era stato indicato ‘InCanto di Natale’ come lo ‘special guest’ del Concerto di San Silvestro nel centro storico di Benevento

