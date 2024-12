Dall'Unisannio a Forbes, la storia di Giovanni Farese che si racconta all'Alumni L'appello del rettore Canfora: bisogna imparare a raccontare le eccellenze del nostro territorio

“Dobbiamo imparare a raccontare le eccellenze del nostro territorio agli altri anche per far capire ai nostri giovani che anche qui esiste una possibilità”. Questo il monito del rettore dell'Università del Sannio, Gerardo Ganfora che ieri ha partecipato all'Annual Meeting 2024 - Officina di Futuro organizzato da “Alumni Unisannio”, l'associazione dei laureati presso l'Ateno Sannita che ha avuto come ospite Giovanni Farese, indicato dalla prestigiosa rivista Forbes tra i 100 manager ed imprenditori di successo nel 2024 ed ex studente dell'Unisannio.

Convegno e confronto che si sono svolti nella splendida cornice del Teatro De La Salle (ex De Simone) di Benevento.

“Occasione di incontro, ispirazione e networking, con un focus speciale sull'innovazione, sulle startup e sulla collaborazione tra università e imprese per lo sviluppo del territorio che ha visto la partecipazione di numerosi laureati Unisannio ed oggi imprenditori e gli interventi del rettore Gerardo Canfora; Alessio Zollo, presidente Confindustria Benevento Giovani; dell'assessore alla cultura e docente Antonella Tartaglia Polcini; Alessandro Ciotola, fondatore Startup Europa Lab e Vincenzo Minicozzi, Imprenditore e startupper.

Evento che si è aperto con l'intervista a Giovanni Farese, incoronato dalla rivista economica americana tra i 100 manager più influenti d'Italia, uno dei fondatori e general manager di Webidoo S.p.A. azienda che si è imposta nel settore delle tecnologie, supportando le piccole e medie imprese nel processo di trasformazione digitale che oggi vanta una presenza internazionale, con sedi in Italia, Spagna, Stati Uniti e Dubai.

“La comunità dei laureati Unisannio è forte e vanta delle personalità, dei laureati di spicco che hanno portato in alto l'Università del Sannio, come Giovanni Farese recensito da Forbes” ha commentato Ermelinda Vetrone, presidente dell'associazione Alumni che ha aperto i lavori insieme a Francesco Luongo del direttivo dell'associazione di laureati.

“Un successo che parte a Benevento come percorso di studi. Siamo qui per festeggiare insieme questo traguardo importante” ha poi spiegato Giovanni Farese, 38 anni, originario di Bonea in Valle Caudina che si è laureato all'Università del Sannio per poi avviare la carriera imprenditoriale nel mondo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale fino al prestigioso riconoscimento di Forbes. “Ia che dona oggi quei super poteri anche a quelle aziende più decentralizzate rispetto ad altri poli internazionali e nazionali. Ulteriore strumento per queste aziende che già sono smart e possono integrare velocemente queste nuove opportunità tecnologiche”.

A seguire l'intervista con Giovanni Farese e il successivo panel di discussione che ha offerto spunti concreti e idee ispiratrici su come valorizzare il talento locale. Di qui il monito del rettore Canfora: “Il racconto cambia la percezione. Molti imprenditori hanno difficoltà a trovare persone per i loro progetti. Tanti vanno via ma questo avviene che c'è una sorta di preconcetto. I giovani troppo spesso non conoscono la qualità delle imprese del territorio. Quindi bisogna – ha rimarcato il rettore dell'Università del Sannio – raccontare il territorio le offerte di qualità offerte dal tessuto produttivo del Sannio. Solo così i giovani possono fare delle scelte senza il preconcetto: dobbiamo andare via perchè non ci sono alternative. Le alternative invece ci sono ma dobbiamo trovare insieme, come stiamo facendo insieme a Confindustria, il modo giusto per raccontarle ai nostri giovani”.

Concetto rimarcato anche da Alessio Zollo, presidente di Confindustria Giovani di Benevento: “Dobbiamo essere bravi a raccontare le nostre eccellenze. Confindustria parte dalle scuole con ragazzi delle superiori per un anno di formazione in aula per poi procedere con la seconda fase con l'inserimento in gruppi di lavoro e affidati a tutor aziendale per costruire il proprio progetto di auto imprenditorialità. Fondamentale è saper raccontare le storie di imprenditori e per questo il prossimo anno partirà un podcast dedicato”.