Libera "brida al bene" all’ex Cementificio Ciotta L'iniziativa del coordinamento di Benevento

Anche quest’anno il Coordinamento Provinciale di Libera Benevento invita la cittadinanza tutta a “brindare al Bene” domani, martedì 31 Dicembre 2024 alle ore 10.30.

Non è una tradizione, ma un impegno politico che si rinnova annualmente, quello promosso da Libera, dinanzi all’ex Cementificio Ciotta, bene confiscato alla criminalità organizzata, sito a Benevento in contrada Olivola.

Quest’anno l’iniziativa farà eco a quanto vissuto il pomeriggio del 12 Dicembre quando fu presentato pubblicamente il Focus sui beni confiscati nel Sannio.

Anche la mattinata del 31 Dicembre sarà occasione propizia per avere sempre i riflettori accesi sul tema del riutilizzo dei beni confiscati che vuol significare avere sempre alta l’attenzione sul tema delle mafie, sul rischio di ulteriore radicamento ed infiltrazione nel nostro territorio mediante nuove alleanze, con il riciclaggio del denaro sporco riveniente da illecite attività e con un sempre più crescente mercato delle droghe.

Alta l’attenzione dovrà essere anche per un sempre più diffuso costume organizzato imperniato su corruzione, clientelismo e malaffare. Una zona grigia sempre più ampia che rischia di normalizzarsi tendendo spesso alla giustifica ed alla assoluzione.

Brinderemo al bene delle nostre comunità, dei nostri territori, rivolgendo sempre un doveroso pensiero nei confronti di chi fa fatica, che vive situazioni di disagio, che lotta davanti ai cancelli delle fabbriche per rivendicare l’universale diritto al lavoro.

Brinderemo per un maggiore benessere, per una sanità efficiente ed accessibile a tutti.

Brinderemo per per la difesa dei confini, per mettere in sicurezza i nostri territori dall’aggressione dell’indifferenza, dalla volgarità del razzismo, dalla diversità vista come un pericolo e non come una meravigliosa bellezza.

Brinderemo per la Pace, che nasca nelle coscienze di tutti per trasformarsi in gesti concreti.