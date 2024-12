Servizio civile, aperte le domande: la scadenza fissata al 18 febbraio ANCI Campania seleziona gli operatori volontari su 23 Comuni distribuiti nelle cinque province

L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha pubblicato l’avviso per la selezione di 62mila 549 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale.

ANCI Campania seleziona gli operatori volontari su 23 Comuni distribuiti nelle cinque province campane, tra cui il Comune di Benevento in qualità di ente di accoglienza.

Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 23, nelle seguenti attività: 3 volontari per Biblioteca per tutti, 6 per Campania sicura, 2 volontari per Ambiente Incomune, 3 volontari per Servizi aperti, Accoglienza e Informazione, 3 per Rilanci Campania, 6 per Comunità solidale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 18 febbraio 2025 collegandosi al seguente link https://ancicampania.it/al-via-il-nuovo-bando-per-i-progetti-di-servizio-civile-scadenza-18-febbraio-per-la-presentazione-delle-domande/ e seguendo le relative procedure.