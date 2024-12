Per la notte di Capodanno a Benevento musica autorizzata fino alle 3 Il provvedimento del sindaco Mastella per protrarre i festeggiamenti

Un'ordinanza del sindaco Clemente Mastella ha disposto che per i tradizionali festeggiamenti della notte di Capodanno - in deroga a quanto disposto con il provvedimento sindacale numero 50 del 9 giugno 2023 - limitatamente al periodo temporale che va dalle ore 00,00 alle ore 03:00 del 1° gennaio 2025, è consentita la diffusione della musica e in genere di emissioni acustiche e sonore, sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo, sia prodotte 'dal vivo' con la presenza di un DJ o di musicisti.

L' ordinanza è rivolta anche ai titolari dei pubblici esercizi, che svolgono attività all’esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, e più genericamente su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico concessa in aggiunta alla superficie al consumo.