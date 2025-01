Servizio civile: nuove opportunità a Sant'Angelo a Cupolo e San Nazzaro I progetti, della durata di 12 mesi, offrono complessivamente 12 posti

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando 2024 per la selezione di operatori volontari. I giovani interessati potranno presentare domanda per due importanti progetti attivi sul territorio della provincia di Benevento: "Ponte dell'Informazione" nell'ambito dell'educazione e promozione culturale, e "Risorse in Circolo" nel settore del patrimonio ambientale e riqualificazione urbana.

I progetti, della durata di 12 mesi, offrono complessivamente 12 posti distribuiti tra la Casa Comunale di Sant'Angelo a Cupolo, la sede della Cooperativa Immaginaria e la Casa Comunale di San Nazzaro. In particolare, "Ponte dell'Informazione" nel settore dell'educazione e promozione culturale con 5 posizioni disponibili, mentre "Risorse in Circolo" si concentra sulla riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti con 7 posti.

Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni in possesso di cittadinanza italiana, europea o extra UE con regolare permesso di soggiorno, e senza condanne specifiche previste dall'art. 2 del bando. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025, utilizzando le credenziali SPID o quelle fornite dal DPGSCU per casi particolari. Per maggiori dettagli sui progetti e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito cooperativaimmaginaria.it o amesci.org.