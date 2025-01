Epifania con l’Arma dei Carabinieri in Valle Telesina, messa e doni ai bambini A San Lorenzello un momento di solidarietà e vicinanza alla comunità

Presso la Chiesa di San Lorenzo Martire di San Lorenzello il vescovo della Diocesi di Cerreto – Sant'Agata de' Goti e Telese, monsignore Giuseppe Mazzafaro ed il cappellano militare del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento don Salvatore Varavallo hanno concelebrato la liturgia dell’Epifania con l’Arma dei Carabinieri. Un evento fortemente voluto dalla comunità pastorale e laurentina per consolidare ulteriormente il legame tra i Carabinieri e la comunità locale. La celebrazione è stata caratterizzata da momenti di festa, condivisione e riflessione, con una particolare attenzione rivolta ai bambini e alle famiglie in situazioni di fragilità ed è stata recitata una sentita preghiera per la pace, dato l’attuale contesto internazionale. Al termine della Santa Messa sono state illustrate le iniziative adottate dall’Arma in tema di sicurezza e sostegno alle comunità. Nell’occasione ai bambini presenti è stato consegnato un dono ricordo della giornata e sono stati distribuiti agli anziani degli opuscoli contenenti delle raccomandazioni su come comportarsi per evitare le truffe in loro danno.