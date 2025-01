Aperti i termini per contributi rimborso trasporto scolastico studenti disabili Domande da inviare al Comune di Benevento entro l'8 febbraio non oltre le 12

Il Comune rende noto che sono aperti i termini per la presentazione di istanze finalizzate alla concessione di un contributo, una tantum, per fruire del diritto di rimborso spese di trasporto destinato a famiglie di studenti con disabilità.

L'avviso, con i relativi moduli allegati, è consultabile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=36212 .

I beneficiari godranno di un contributo una tantum di 300 o 500 euro, in base alla certificazione di disabilità in possesso.

Tra i requisiti di ammissione la residenza nel Comune di Benevento, l'iscrizione, anno '24-25, alla scuola dell'Infanzia, primaria o secondaria di primo grado (anche avente sede fuori dal territorio cittadino), idonea documentazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 articolo 3, comma 3 o articolo comma 1, la non fruizione del servizio di trasporto collettivo erogato direttamente dal Comune di Benevento, in corso di esecuzione. Le domande, che vanno inviate utilizzando il modulo allegato all'Uo Settore Servizi al Cittadino-Viale dell'Università 10, devono essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 2025.