Comune di Benevento: al via corsi di formazione per integrazione al lavoro Via al piano 'Campania welfare': c'è l'avviso per la manifestazione d'interesse

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per individuare i soggetti partner del programma Campania Welfare che prevede percorsi di formazione, integrazione e reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati. L'avviso è consultabile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=36216

"Con l'avviso per individuare i soggetti che coopereranno, in forma di partenariato, con l'Ambito sociale B1, di cui il Comune di Benevento è capofila, prende il via un programma di forte valore sociale. Campania Welfare, con un budget finanziario complessivo pari a quasi 1 milione di euro provenienti dai fondi Fse '21-'27, contempla tre linee d'intervento: il sostegno a famiglie problematiche, la formazione come leva per l'acquisizione di competenze spendibili in ambito professionali e l'attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione lavorativa. Così si determina un welfare proattivo, mirato non solo ad un sostegno ed un'assistenza materiale, ma all'azzeramento della condizione di vulnerabilità socio-economica che si realizza con percorsi capaci di formare donne e uomini con key competence spendibili realmente sul mercato del lavoro. Il metodo per concretizzare 'Campania welfare' è quello del partenariato pubblico-privato, strumento collaudato per realizzare moderne politiche d'intervento sociale", spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Coppola.

Alla partecipazione sono ammessi soggetti del Terzo Settore, promotori di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati, istituti scolastici, sindacati dei lavoratori, associazioni di categoria. Le istanze vanno presentate, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it