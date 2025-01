Piazza Pacca, il sindaco Mastella: quell'area ora è un luogo vivo e recuperato Il Governo ha messo le cose in chiaro rispondendo all'interrogazione di un parlamentare Pd

"Il Governo, in Parlamento durante il question time e in risposta ad una interrogazione proveniente dal gruppo parlamentare Pd, ha messo le cose in chiaro, in maniera definitiva e incontrovertibile, su piazza Cardinal Pacca: esclusa l'ipotesi che lì ci fosse il Tempio d'Iside o chissà quale tesoro archeologico, l'Amministrazione con il progetto Pics ha fatto il contrario di ciò che alcuni, malignamente, volevano propagandare: ha recuperato un luogo abbandonato restituendolo alla città con un decoro e una funzione urbana che prima non c'erano", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ringrazio il sottosegretario al Mic Gianmarco Mazzi per l'onestà intellettuale e la chiarezza. Del resto, dubbi non ve n'erano: l'interlocuzione che abbiamo avuto, per tutta la fase progettuale ed esecutiva, con la Soprintendenza è stata incessante. L'avversione dell'opposizione e di molti detrattori per questo progetto è stata eccessiva e immotivata. Se avessimo avuto grandi patrimoni archeologici a piazza Pacca, sarei stato il primo a gioirne. Oggi abbiamo un luogo gradevole, con la Pro Loco che gestisce bene l'Info point che ha grandi margini di miglioramento e quell'area è un luogo vivo e recuperato", conclude Mastella