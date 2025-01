Sannio nella morsa del freddo: la neve regala paesaggi imbiancati Neve nel Fortore, Miscano e Tammaro e a Camposauro

L'annunciato drastico calo delle temperature è arrivato anche nel Sannio facendo registrare oltre dieci gradi in meno rispetto a ieri. Temporali e freddo pungente e chiaramente nelle zone più alta è arrivata la neve. Imbiancati il Fortore, il Tammaro e il Miscano, ma anche il massiccio di Taburno Camposauro, per il quale il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha pubblicato suggestive immagini (da cui è tratta quella che accompagna l'articolo). Territori in cui sono pronti i piani d'emergenza per garantire i servizi essenziali ed evitare gravi disagi alla popolazione.

E intanto ci sono già provvedimenti di chiusura per le scuole di alcuni centri del Sannio come nel caso di Foiano di Valfortore dove il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero ha emanato una ordinanza che impone, causa neve, lo stop alle lezioni per due giorni domani (lunedì 13 gennaio) e martedì 14.