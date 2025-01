Sud locomotiva d'Italia: il Sannio in Senato Martedì la presentazione di un libro ambientato a Cuffiano e Morcone

C'è anche un po' di Sannio nell'appuntamento in programma a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, martedì 14 gennaio alle ore 10.

Occasione in cui Paolo Junior Mancini, dottore in giurisprudenza, sarà ospite

in occasione della conferenza “Sud locomotiva d’Italia”. Nell'ambito della tematica trattata, quale invito a un approfondimento, sarà presentato il suo romanzo-saggio “Vita contadina e diritti economico sociali”, un libro ambientato nel Sannio a Cuffiano e Morcone.

In particolare l'autore interverrà sulle grandi tematiche della sua opera: spopolamento delle campagne, valorizzazione delle aree rurali e rischio di estinzione delle comunità locali.

L’evento è organizzato su iniziativa della Senatrice Vincenza Aloisio. Oltre a Mancini, al tavolo dei relatori saranno presenti: Luca Bianchi, Direttore Svimez; Pino Aprile, scrittore; Luca Antonio

Pepe, giornalista; Alessio Iannucci, Presidente della Fondazione Cavalieri di San Camillo.