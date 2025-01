Scomparsa Peppe Zollo, le reazioni e la vicinanza alla famiglia Il ricordo di sindaco, amministratori e amici dell'ex assessore del Comune di Benevento

"Sono vicino alla famiglia di Giuseppe Zollo, scomparso prematuramente a causa di una malattia che ha avuto un decorso tanto rapido quanto atrocemente irreversibile. Abbiamo condiviso esperienze umane e politiche, della sua amicizia mi resta il ricordo del tratto mite e bonario e del suo sincero amore per la città. Lo ricordo con affetto e esprimo la mia solidarietà umana e cristiana", lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in una nota in ricordo di Giuseppe Zollo, già consigliere e assessore comunale della Città.

“L’improvvisa scomparsa di Peppe Zollo lascia un vuoto incolmabile non solo ai suoi cari ma anche a quanti, e sono davvero tanti, hanno avuto modo di apprezzarlo da politico del territorio e da professionista" . Così Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega Salvini Premier, a proposito della morte di Peppe Zollo, ex assessore comunale e componente del comitato direttivo dell’Asi di Benevento. "Quando questa mattina ho ricevuto la telefonata di un amico che mi avvisava della morte di Peppe ho detto ‘no, ma non è possibile’, e invece - rimarca commosso Barone -, purtroppo, era la cruda realtà. Ho avuto modo di apprezzarne personalmente le doti amministrative e di mediazione da presidente dell’Asi quando fu nominato consigliere del Consorzio Industriale. Sempre pacato, sempre attento ai problemi, mai sopra le righe, sempre prodigo verso gli altri, sempre disponibile, sempre dialogante, questo è il Peppe Zollo che ho avuto modo di conoscere all’Asi. Mancherà a tutti”.