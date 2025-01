Matera in visita al comando provinciale Carabinieri Il senatore di Fratelli d'Italia: sempre dalla parte delle forze dell'ordine

"Questa mattina abbiamo voluto, anche simbolicamente, rappresentare la nostra rinnovata vicinanza alle Forze dell'Ordine facendo visita al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Benevento".

Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera appena terminato il momento sviluppatosi in via Meomartini. Accompagnato dal consigliere provinciale e sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli, dal sindaco di Bonea Giampietro Roviezzo e dal Dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Ciro Vallone, il Senatore Matera è stato ricevuto dal Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Colonnello Enrico Calandro, e da Ufficiali e Sottufficiali del Comando con i quali si è intrattenuto per diversi minuti in una riflessione che ha riguardato tematiche territoriali e più ampie.

"Questo Governo è particolarmente impegnato nella lotta alla criminalità e questa convinta linea si sta traducendo in azioni concrete anche di tipo normativo - ha evidenziato Matera - Accanto a questo forte indirizzo, però, vi è il lavoro costante, professionale, quotidiano che gli uomini e le donne delle varie Forze dell'Ordine conducono sul territorio. Un lavoro che li vede in prima linea a tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità. Questo Governo è convintamente dalla parte di chi, vestendo una divisa, rappresenta con onore e coraggio il nostro Paese e ribadiamo la nostra indignata condanna rispetto ad episodi di violenza e di aggressioni che spesso vedono coinvolti i nostri operatori. Sono stati varati e sono al varo diversi provvedimenti al fine di creare condizioni di maggiore tutela dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine. Parimenti abbiamo recentemente proceduto al rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa con annessi aumenti medi mensili. Oggi ho voluto porgere loro il ringraziamento, nelle vesti di Senatore di Fratelli d'Italia, recandomi presso l'Arma dei Carabinieri ma si intende come la stima ed il simbolico grazie siano da porgere a tutti i Corpi che, con pari sacrificio e pari sforzo, rischiano la vita nell'adempimento del dovere. Siamo per la tutela dei cittadini - conclude il Senatore Matera - ed in questo senso il Governo Meloni sta segnando il passo. Ma la tutela dei cittadini passa necessariamente per la tutela delle Forze dell'Ordine".