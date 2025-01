Chiusura al traffico nell’area via Sala, Rosa e Marmorale per lavori Enel A Benevento dalle ore 8:40 di martedì 28 gennaio e sino al termine delle opere

A causa di alcuni lavori che devono essere effettuati da Enel Spa, a partire dalle ore 8:40 di martedì 28 gennaio e sino al termine degli stessi, vigerà la chiusura del traffico veicolare con divieto si sosta e fermata con rimozione nel tratto di via Nicola Sala che va dal civico n. 4 sino all’incrocio con via Salvator Rosa e via Enzo Marmorale.

Sempre a causa dei suddetti lavori vigerà inoltre il divieto di sosta e fermata con rimozione su via Enzo Marmorale in corrispondenza del civico n.2 (ingresso della scuola Federico Torre) nei giorni 28, 29 e 30 gennaio a partire dalle ore 7:00 di martedì 28.

E, infine, sempre nei giorni 28, 29 e 30 gennaio, a partire dalle ore 7:00 di martedì 28, vigerà il divieto di sosta e fermata con rimozione nell’area posta sulla rotatoria tra le due carreggiate di via Nicola Sala