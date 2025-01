Benevento - Napoli via Valle Caudina, arriva la conferma: si riapre a luglio Questo pomeriggio la video call tra sindaci ed Eav. Fucci: il 28 febbraio riapre stazione Appia

“La ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina riaprirà a luglio 2025 e il 28 febbraio alle 10.30 l'EAV aprirà ufficialmente la nuova stazione di Benevento Appia. In questa occasione si svolgerà un nuovo incontro con i sindaci caudini e della Valle di Suessola”.

Così il presidente dell'Unione dei Comuni “Città Caudina”, il sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci al termine della video call con i vertici dell'Eav e numerosi sindaci sia della Valle Caudina che della vicina provincia di Caserta.

La riapertura della tratta, dunque, è confermata per i primi giorni di luglio.

“A breve – spiega ancora il sindaco Fucci - inizieranno i lavori di sostituzione dei binari partendo sia dal lato della stazione di Benevento che da Cancello. Quando la ferrovia riaprirà i lavori proseguiranno di notte e di domenica. Queste sono le notizie principali emerse nel corso dell'incontro on-line svoltosi oggi pomeriggio alla presenza dei dirigenti dell'Eav, di una dozzina di sindaci e dei presidenti dei due comitati dei pendolari caudini. Rispondendo alle domande dei sindaci e dei rappresentanti dei pendolari l'EAV ha sottolineato di aver già cominciato a lavorare con l'Ansfisa, l'agenzia per la sicurezza cui spetta l'ultima parola per il via libera alla circolazione. Per l'esattezza la documentazione completa (ad oggi mancante del cosiddetto "Safety Case" che dipende da una delle imprese al lavoro) sarà consegnata all'Ansfisa entro il mese di febbraio. Da quella data l'Agenzia – ricorda il presidente dell'Unione dei Comuni Caudini - avrà fino a 5 mesi di tempo per far scattare il semaforo verde. I dirigenti dell'Eav hanno spiegato che una parte dei ritardi sono dovuti ai furti delle nuove attrezzature installate per circa 200.000 euro avvenuti in particolare nell'area di San Felice a Cancello e all'Enel che finora ha assicurato solo due dei sei nuovi punti di fornitura della corrente che in molte stazione è passata da 3 a 70kw. Per sopperire al problema sono stati noleggiati alcuni generatori di corrente”.

“Dopo tanti rinvii, la conferma della riapertura della ferrovia a luglio è una notizia che accogliamo positivamente - ha detto Pasquale Fucci, presidente della Unione dei Comuni Città Caudina - Chiediamo all'Eav di aggiornarci con continuità in modo che le nostre comunità possano verificare lo stato d'avanzamento dei lavori in questa fase di preparazione del riavvio del traffico e di come vengono spesi i 200 milioni circa un investiti sulla ristrutturazione della nostra cara ferrovia".