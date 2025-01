"Domeniche della Salute", il 2 febbraio visite gratuite promosse dal Rotary Club Dinanzi alla prefettura dalle 9 alle 13

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Durante la giornata del 2 febbraio 2025 il dottore Giuseppe Palmieri, cardiologo, effettuerà, con il supporto della Croce Rossa Italiana, l’elettrocardiogramma.

L’elettrocardiogramma (ECG) è un esame strumentale che rappresenta graficamente gli eventi elettrici del cuore durante il ciclo cardiaco.

Esso è in grado di fornire alcune indicazioni sul passato del cuore, ovvero su eventuali malattie che lo hanno riguardato, e sul presente, ovvero su malattie in atto quali, ad esempio, disturbi del ritmo, ischemia miocardica, squilibri idro-elettrolitici. Anche se non è in grado di predire il futuro e non può sostituire una visita cardiologica completa, la sua facile eseguibilità, senza alcun fastidio o rischio per chi vi si sottopone, lo rende uno strumento fondamentale nell’individuare, con approccio iniziale, chi necessiti di approfondimento clinico e strumentale. Risulta, pertanto, un importante strumento per chiunque voglia muovere il primo passo in un percorso di valutazione del rischio cardiovascolare individuale al fine di iniziare un programma di prevenzione.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.